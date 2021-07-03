Altın Şafak’ın firari ırkçısı yakalandı

Yunanistan
'da neo- Nazi Altın Şafak Partisi'nin firari Genel Başkan Yardımcısı Hristos Pappas, Atina'da saklandığı evde yakalandı. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, 7 Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, aralarında Pappas'ın da bulunduğu parti yöneticileri 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu kararın ardından parti liderleri tutuklanmış ancak Pappas yakalanamamıştı. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin diğer üyelerinden eski Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Yannis Lagos da dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 27 Nisan'da Brüksel
'de gözaltına alınmış ve daha sonra Atina'ya getirilmişti.