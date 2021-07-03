Aşırı sıcaklar felaket getirdi! Kanada’da ölü sayısı yükseliyor

CBC'ye konuşan köy sakinlerinden Jeff Chapman, anne ve babasının yangında öldüğünü söylerken, bölgede görev yapan itfaiye ve sağlık ekipleri alevler nedeniyle köye giremediklerini ve bu ölümleri şu an için doğrulayamayacaklarını açıkladı.

SICAKLAR ABD'DE DE ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Bu arada aşırı sıcaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde de ölümlere neden oluyor. Washington DC ve Oregon'da etkili olan sıcak hava dalgası, 25 Haziran'dan bu yana toplam 79 kişinin ölümüne neden oldu.