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Giriş Tarihi: 4.7.2021 01:05 Son Güncelleme: 4.7.2021 01:06

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

AA
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, biri Gazze'nin güneyi, diğeri ise kuzeyinde olmak üzere Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı füzelerle vurdu.

HAMAS'A AİT SİLAH İMALATHANESİ HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait bir silah imalathanesi ile bir roket fırlatma rampasına saldırı düzenlediği ifade edildi.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e "yanan balonlar" gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları 2 Temmuz'da da Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurmuştu.

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İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
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