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Giriş Tarihi: 3.7.2021 11:16 Son Güncelleme: 3.7.2021 11:49

Japonya’da sel felaketi! 20'den fazla kişi kayıp

İHA
Japonya’da sel felaketi! 20'den fazla kişi kayıp

Uzakdoğu'nun büyük ülkelerinden Japonya, etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Ülkenin Atami şehrinde en az 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kanagawa, Shizuoka ve Chiba eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli yağış birçok bölgede sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırırken, yerel otoriteler de olası nehir taşkınları ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu.



TAKVİYE PERSONEL TALEBİ
Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde meydana gelen heyelanın ardından 20 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yerel otoritelerin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) takviye personel talebinde bulunduğu öğrenildi.

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Japonya’da sel felaketi! 20'den fazla kişi kayıp
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