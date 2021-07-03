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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Kanada’da yangın faciası: 7 Müslüman öldü

Kanada’da yangın faciası: 7 Müslüman öldü
Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Chestermere kentinde bir evde çıkan yangında, iki Müslüman aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Kanada İslam Yüksek Konseyi'nden İmam Syed Soharwardy, aynı evde yaşayan iki Müslüman aileden 4'ü çocuk toplam 7 kişinin yangında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Soharwardy, biri yetişkin ve dördü çocuk beş kişinin kalevlerden açmayı başardıklarını bildirdi. Ölenler arasında 38 yaşında bir kadın, 35 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir erkek, 12 yaşında bir kız ve 4 yaşında bir erkek çocuk bulunuyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken hayatını kaybedenlerin isimleri ise henüz açıklanmadı.
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Kanada’da yangın faciası: 7 Müslüman öldü
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