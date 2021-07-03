Meksika’da korkutan görüntüler! Denizin ortası alev alev yandı

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex, sabah saatlerinde Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

UZUN SÜRE BOYUNCA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Meksika basınında yer alan habere göre, Pemex'ten yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Campeche açıklarında, denizin metrelerce derinliğindeki su altı borusunun patlaması sonucu çıkan yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğü bildirildi.