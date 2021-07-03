Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika’da korkutan görüntüler! Denizin ortası alev alev yandı
Giriş Tarihi: 3.7.2021 13:36 Son Güncelleme: 3.7.2021 13:38

Meksika’da korkutan görüntüler! Denizin ortası alev alev yandı

AA
Meksika’da korkutan görüntüler! Denizin ortası alev alev yandı

Meksika Körfezi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Su altı petrol boru hattında yaşanan patlama, büyük bir yangına neden oldu. Sızıntı nedeniyle zorlukla kontrol altına alınan yangında can kaybı olmadığı belirlendi.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex, sabah saatlerinde Meksika Körfezi'nde su altı petrol boru hattındaki patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

UZUN SÜRE BOYUNCA SÖNDÜRÜLEMEDİ

Meksika basınında yer alan habere göre, Pemex'ten yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Campeche açıklarında, denizin metrelerce derinliğindeki su altı borusunun patlaması sonucu çıkan yangının uzun uğraşlar sonucu söndürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, patlamadan sonra derhal müdahale edilmesine rağmen yangının uzun süre söndürülememesine boru hattındaki sızıntının neden olduğu belirtildi.

Meksika Körfezi’nde sualtındaki patlama sonrası okyanus ortasında yangın başladı

Patlamanın nedeninin kapsamlı olarak araştırılacağını duyuran Pemex, yangının yerel saatte 10.45'te söndürüldüğü bilgisini paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika’da korkutan görüntüler! Denizin ortası alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA