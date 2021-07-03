Planımız hazır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmelerden çıkan sonucun Cumhurbaşkanı başkanlığında ele alınarak planlama yapılacağını dile getirdi. Akar, Kırgızistan
ve Tacikistan
'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerle gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ELÇİLİKLER RİSKTE
Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ABD'den gelen teknik heyet ile yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine Akar, "Afganistan'daki kardeşlerimizin geleceği ve onların ihtiyaçlarının karşılanması bakımından bu konu büyük önem arz ediyor" dedi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi
'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümeti ile bir anlaşmaya varılması diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD'lilerle temaslarımız sürüyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." ANKARA
ABD, BAGRAM ÜSSÜ'NÜ DEVRETTİ
AFGANISTAN'DAN çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD birlikleri, birçok askeri operasyon için harekat noktası olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden ayrıldı. İki ABD'li yetkili, üssün Afgan Ulusal Güvenlik ve Savunma Kuvvetleri
'ne devredildiğini bildirdi. Yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da varlık gösteren ABD birliklerinin çekildiği üs, Afganistan'da NATO ve ABD öncülüğünde yürütülen askeri operasyonlar için önemli bir harekat noktasıydı. Görev süreleri boyunca ABD başkanları George W. Bush, Barack Obama
ve Donald Trump
tarafından ziyaret edilen Bagram Hava Üssü, ABD'nin ülkedeki varlığı açısından sembolik bir öneme sahipti.
ORDUYLA ÇALIŞAN AFGANLARA TAHLİYE
ABD, çekilme süreci bitmeden Amerikan ordusu ile çalışmış bir grup Afgan vatandaşını da aileleriyle birlikte tahliye edecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "En büyük endişemiz, Afganistan'da yıllarca bizimle çalışmış olanların güvenliği ve emniyetidir. Tam da bu nedenle aileleriyle birlikte ülke dışına çıkarmak üzere bir grup başvuru sahibini belirledik" açıklamasında bulundu.