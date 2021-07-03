Suriye’de esir takası

Dışışlerı Bakanlığı Astana süreci kapsamında Suriye'de gözaltında tutulanların karşılıklı olarak serbest bırakılmasına ilişkin Türkiye
, Rusya Federasyonu
ve İran
'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler
'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab
'ın güneyindeki Abu Zindeyn
mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir" denildi.