Türkiye'den sığınma taalep etmişti... Fransız komedyen Dieudonne M'Bala'ya hapis cezası

Fransa'da skeçlerine izin verilmediği ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep eden Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, yargılandığı 3 davada kamuya açık şekilde hakaret ve nefrete teşvik suçlarından 4 ay hapis ve toplam 15 bin avro para cezasına çarptırıldı.

4 AY HAPİS

Siyasi aktivist ve komedyen M'Bala, başkent Paris'te görülen ilk davasında, Eylül 2020'de yayımlanan bir videoda, bakanlıklar arası anti-LGBT nefreti, anti-semitizm ve ırkçılık karşıtı delege Frederic Potier'e "resmi görevliye kamuya açık şekilde hakaret"ten yargılandı. Mahkeme, M'Bala'ya 10 bin avro para cezası verdi.