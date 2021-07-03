Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'den sığınma taalep etmişti... Fransız komedyen Dieudonne M'Bala'ya hapis cezası
Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:59

Türkiye'den sığınma taalep etmişti... Fransız komedyen Dieudonne M'Bala'ya hapis cezası

AA
Türkiye'den sığınma taalep etmişti... Fransız komedyen Dieudonne M'Bala'ya hapis cezası

İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konularında birçok ülkeye eleştiri getiren Fransız hükümeti, iç işlerinde ikiyüzlü bir tutum takınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep eden Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, Fransa'da 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da skeçlerine izin verilmediği ve ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep eden Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, yargılandığı 3 davada kamuya açık şekilde hakaret ve nefrete teşvik suçlarından 4 ay hapis ve toplam 15 bin avro para cezasına çarptırıldı.

4 AY HAPİS

Siyasi aktivist ve komedyen M'Bala, başkent Paris'te görülen ilk davasında, Eylül 2020'de yayımlanan bir videoda, bakanlıklar arası anti-LGBT nefreti, anti-semitizm ve ırkçılık karşıtı delege Frederic Potier'e "resmi görevliye kamuya açık şekilde hakaret"ten yargılandı. Mahkeme, M'Bala'ya 10 bin avro para cezası verdi.

Komedyen, ikinci davasında ise Mayıs 2020'de yayımlanan 2 videoda, anti-semitik mahiyette kamuya açık hakaret ile insanlığa karşı suçları tanımama suçlarından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TEMYİZE GİDİLECEK

M'Bala'ya, ülkenin güneydoğusundaki Nice kentinde, Mart 2019'da yayımlanan bir videoda Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle de 5 bin avro para cezası verildi.

Mahkeme, ayrıca komedyenin 3 bin avro tazminat ve 2 bin avroya yakın mahkeme masraflarını da ödemesine hükmetti.

Temyiz Mahkemesi, önceki hafta komedyen hakkında, gösterilerinin kayıt dışı gelirlerinden 1 milyon avrodan fazla parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle verilen 3 yıl hapis ve 300 bin avro hapis cezasını onamıştı

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den sığınma taalep etmişti... Fransız komedyen Dieudonne M'Bala'ya hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA