22 yaşında gidemediği uzaya 82’sinde gidiyor

ABD
'de 22 yaşındayken astronot olarak eğitilen ancak hiçbir zaman bir görev için seçilmeyen 82 yaşındaki kadın havacı Mary Wallace 'Wally' Funk, Blue Origin'in bu ayın sonlarına doğru ilk insanlı uçuşunda Jeff Bezos
'a katılarak uzaya giden en yaşlı kişi olmaya hazırlanıyor. Funk bu uçuşuyla eski senatör John Glenn'in, 1998'de 77 yaşında yaptığı uzay mekiği uçuşu rekorunu da kırmış olacak. 1961'de Mercury 13 projesinin bir parçası olarak astronot olmak üzere eğitilen Funk için yolculuk 60 yıl gecikti. NASA'nın Mercury 7 erkekleriyle aynı eğitimi almış 13 Amerikalı kadından oluşan bir grup, cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir görev için seçilmedi. İnsanların ona "Wally, sen bir kızsın, bunu yapamazsın" dediğini söyleyen Funk, "Onlara ne olduğun önemli değil, istersen yine de yapabilirsin" dedim. 13 kadın asla uzaya uçamasa da, 1960'ların başında kadınları astronot olarak dahil etmeyen NASA'yı eleştirmek için tanıklık ettiler. 57 yaşındaki Bezos, Funk'a, gezide kendisine katılacağı haberini bizzat verdi. Bir Blue Origin sözcüsü, Funk'un 10 dakikalık uçuş için minimal eğitimden geçeceğini ve iki günlük bir süre boyunca uzaya seyahat etmek için gereken güvenlik prosedürleri ve hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olacağını söyledi. Yolcular, Dünya'nın atmosferi ile uzay arasındaki tanınmış sınırı belirleyen karman hattının üzerinde dört dakika geçirecekler.