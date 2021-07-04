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Giriş Tarihi: 4.7.2021

ABD ve Kanada’da sıcaklar 798 can aldı

AA
ABD ve Kanada’da sıcaklar 798 can aldı
Kanada'nın British Columbia eyaletinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişi öldü. Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe beklenenin 3 katı ölüm yaşandığını belirterek, "Lütfen özellikle yalnız yaşayanlar olmak üzere ailenize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dikkat edin" çağrısında bulundu. Eyalette sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle orman yangınları da artarken, Lytton köyündeki tüm evler yandı. Öte yandan aşırı sıcaklar nedeniyle ABD'nin Washington DC ve Oregon kentlerinde 25 Haziran'dan bu yana toplam 79 kişi hayatını kaybetti.
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ABD ve Kanada’da sıcaklar 798 can aldı
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