Akdeniz’de can pazarı: 43 göçmen kayboldu

Tunus açıklarında içinde 120'den fazla kişinin olduğu tahmin edilen bir göçmen botu alabora oldu. Korkunç faciada 43 göçmen kayboldu. Tunus'un Mednin kenti Kızılay İdaresi Başkanı Munci Selim, kayıklarının arıza yapması sonucu Circis kenti açıklarında mahsur kalan yasa dışı 84 göçmenin kurtarıldığını, 43 göçmenin ise kayıp olduğunu kaydetti. Tunus Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise kurtulanların yaşlarının 3 ila 40 arasında olduğu bildirildi. Teknedeki düzensiz göçmenlerin, Mısır, Sudan, Eritre ve Bangladeşli olduğu açıklandı.



ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Tunuslu yetkililer bota kaç kişi bindiğinin bilinmediğini yapılan çalışmada 127 kişi olarak tahmin ettiklerini belirterek, "uluslararası acil önlem" alınmasını istedi. Tunus makamları dün, sahil güvenlik güçlerinin 30 Haziran ve 1 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Safaks vilayetine bağlı El-Avabid açıklarında 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını, ayrıca 46 düzensiz göçmenin de Tunus sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.



BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Faciada, çocuğunu kaybeden Eritreli bir kadın, kriz geçirdi. Kurtarılan göçmenler limana götürüldü. Tunus Kızılay'ı, kurtarılan göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılarken koronavirüsün yayılmaması için gerekli önemlerin alındığı kaydedildi.