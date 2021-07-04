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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Anastasiadis’ten ‘altın pasaport’ özrü

Anastasiadis’ten ‘altın pasaport’ özrü
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, kendi hükümeti ve önceki hükümetlerin Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan kişilere yasadışı yollardan verdiği pasaportlardan dolayı özür diledi. Anastasiadis, "Olup bitenler 40 yıllık siyasi kariyerimin en acı verici dönemidir" dedi. 2007-2020 yılları arasında Kıbrıs'ta AB vatandaşı olmayan binlerce kişiye yasadışı yollardan vatandaşlık verildiği tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Anastasiadis de şubat ayında meclis araştırma komisyonuna ifade vermişti.
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Anastasiadis’ten ‘altın pasaport’ özrü
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