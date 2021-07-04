Değersiz sanılan tablo 80 milyon TL’ye satıldı

Fransız
ressam Jean-Honore Fragonard'ın yıllarca "önemsiz" sanılan bir tablosu, cumartesi günü düzenlenen açık artırmada 7 milyon 680 bin euro'ya yani yaklaşık 80 milyon TL'ye satıldı. "A Philosopher Reading" (Okuyan Filozof) adlı eser, tablonun Fransa
'da yaşayan sahiplerinin, Encheres Champagne müzayede evinden Antoine Petit'i varlıklarının envanterini çıkarması için çağırmasıyla ortaya çıktı. 1732-1806 arasında yaşayan Fragonard, 18. yüzyılın önemli ressamlarından biri olarak kabul ediliyor. Petit, resmin 1768-1770 yılları arasında yapıldığını söyledi. Ailenin, eserin değeri hakkında hiçbir fikri olmadığını sözlerine ekledi.