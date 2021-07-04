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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Esad rejimı yine masumları vurdu: 8 ölü 9 yaralı

Esad rejimı yine masumları vurdu: 8 ölü 9 yaralı
Suriye'de Beşar Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki kırsal bölgelere saldırı düzenledi. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyindeki İblin, Meşşun ve Belyun köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini kaydetti. Ahmet, saldırıda İblin'de 5, Belyun'de 2 ve Meşşun'da 1 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 sivilin ise yaralandığını bildirdi. Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
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Esad rejimı yine masumları vurdu: 8 ölü 9 yaralı
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