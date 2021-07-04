Kremlin'den NATO değerlendirmesi: Oturup konuşabiliriz

İttifakın, çatışmacı eylemler dışında başka işlevlere odaklanmadığını savunan Peskov, bu girişimlerin kıtada istikrarı bozduğunu anımsattı. Peskov, buna rağmen Rusya'nın, NATO ile yapıcı ilişkiler kurma yönündeki ilgisini koruduğunu bildirdi.

TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Türkiye ile ilişkilerimiz NATO üyeleri ile bile ortaklık ilişkisi kurabileceğimizin mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir." ifadesini kullandı.

Bu ilişkinin, aynı zamanda "en üstünde ABD'nin olduğu söz konusu blokta, NATO üyesi devletlerin egemenliklerini koruyabileceğinin ve bölgesel güvenlik konusunda sorumlu bir pozisyon alabileceğinin kanıtı" olduğunu kaydeden Peskov, "Bu bağlamda Türkiye ile ilişkiler çok önemli ve daha da ziyade bu ilişkiler bölgemiz için istikrar sağlıyor." diye konuştu.