Son dakika: Dünya bu kareyi konuşuyor! ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

12 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HEMEN YERE EĞİLDİ

Fotoğrafın yayılmasından sonra ise herkes, Biden'ın neden diz çöktüğü merak etti. Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.