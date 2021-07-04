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Giriş Tarihi: 4.7.2021 08:59 Son Güncelleme: 4.7.2021 09:17

Son dakika: Filipinler'de askeri uçak düştü

Son dakika: Filipinler'de askeri uçak düştü

Son dakika... Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Filipinler'de askeri uçak düştü
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