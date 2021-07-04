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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hazar Denizi’nde büyük patlama! Volkanik patlama ihtimali üzerinde duruluyor
Giriş Tarihi: 4.7.2021 22:11 Son Güncelleme: 4.7.2021 22:39

Son dakika: Hazar Denizi’nde büyük patlama! Volkanik patlama ihtimali üzerinde duruluyor

İHA
Son dakika: Hazar Denizi’nde büyük patlama! Volkanik patlama ihtimali üzerinde duruluyor

Son dakika haberi... Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak SOCAR tarafından yapılan açıklamada, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.

Son dakika haberi... Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından açıklama yapıldı.

Hazar Denizi’nde büyük patlama

"SOCAR KONTROLÜNDEKİ AÇIK DENİZ PLATFORMLARINDA KAZA YAŞANMADI"

Açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: VOLKANİK PATLAMA OLABİLİR

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Cumhuriyet Sismoloji Hizmet Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Hazar Denizi'nde meydana gelen patlamanın araştırıldığı ve patlamanın volkanik bir patlama olabileceği belirtildi.

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Son dakika: Hazar Denizi’nde büyük patlama! Volkanik patlama ihtimali üzerinde duruluyor
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