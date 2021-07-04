Son dakika: Hazar Denizi’nde büyük patlama! Volkanik patlama ihtimali üzerinde duruluyor

Son dakika haberi... Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından açıklama yapıldı.

Hazar Denizi’nde büyük patlama

"SOCAR KONTROLÜNDEKİ AÇIK DENİZ PLATFORMLARINDA KAZA YAŞANMADI"

Açıklamada, Hazar Denizi'ndeki söz konusu patlamanın Ümid doğal gaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtilerek, "SOCAR'ın doğrudan kontrolü altındaki açık deniz platformları ve endüstriyel tesislerde herhangi bir kaza yaşanmadı ve çalışmalar normal seyrinde devam ediyor" denildi.