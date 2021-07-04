Son dakika! Papa, ameliyat için hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, daha önceden planlanan bir ameliyat için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniği'ne kaldırıldı. Papa'nın kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için ameliyat olacağı aktarıldı.