Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Tüm dünya bu kareyi konuşuyor! ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü
Giriş Tarihi: 4.7.2021 18:39 Son Güncelleme: 4.7.2021 18:40

Son dakika: Tüm dünya bu kareyi konuşuyor! ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

AA
Son dakika: Tüm dünya bu kareyi konuşuyor! ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta  İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıkarken, Biden'ın Rivlin'in Özel Kalemi Rivka Ravitz'in önünde diz çöktüğü fotoğraf tüm dünya tarafından konuşuldu. Biden, Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu öğrendiği an yere eğildi ve diz çöktü. O ana ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, görevinden 9 Temmuz'da ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i Beyaz Saray'da ağırladı. Geçen hafta gerçekleşen görüşme basına kapalı olurken, Biden İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'ı da kısa zamanda ağırlamak istediğini aktardı.

BİDEN, İSRAİLLİ SİYASETÇİNİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

İkili arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıkarken, görüşmeden ilginç bir fotoğraf servis edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Ravitz'in önünde diz çöktüğü anlar tüm dünyada gündem maddesi oldu.

12 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HEMEN YERE EĞİLDİ

Fotoğrafın yayılmasından sonra ise herkes, Biden'ın neden diz çöktüğü merak etti. Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

"HAFTANIN FOTOĞRAFI"

Fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tüm dünya bu kareyi konuşuyor! ABD Başkanı Biden, İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA