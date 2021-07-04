Türkiye’den sığınma talep eden Fransız komedyene 4 ay hapis

İnsan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda birçok ülkeyi eleştiren Fransız hükümeti, ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz aylarda ifade özgürlüğü kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye'den sığınma talep eden Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, Fransa
'da 4 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Siyasi aktivist ve komedyen M'Bala, ilk davasında, Eylül 2020'de yayımlanan bir videoda, bakanlıklar arası anti-LGBT nefreti, antisemitizm ve ırkçılık karşıtı delege Frederic Potier
'e "resmi görevliye kamuya açık şekilde hakaret"ten yargılandı. Mahkeme, M'Bala'ya 10 bin euro ceza verdi. Komedyen, ikinci davasında ise Mayıs 2020'de yayımlanan 2 videoda, antisemitik mahiyette kamuya açık hakaret ile insanlığa karşı suçları tanımama suçlarından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.