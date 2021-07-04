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Giriş Tarihi: 4.7.2021 14:19 Son Güncelleme: 4.7.2021 15:05

Ukrayna'dan dikkat çeken Bayraktar İHA açıklaması: Modern ve etkili...

DHA
Ukrayna'dan dikkat çeken Bayraktar İHA açıklaması: Modern ve etkili...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Ukrayna’nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye’de başlandığını ifade eden Zelenskiy, Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz” diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye'de başlandığını açıkladı. Ukraynalı lider ayrıca, yakında Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'ya sevkiyatının beklendiğini bildirdi.

2023'ÜN SONUNDA TAMAMLANACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.

Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

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Ukrayna'dan dikkat çeken Bayraktar İHA açıklaması: Modern ve etkili...
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