Ukrayna'dan dikkat çeken Bayraktar İHA açıklaması: Modern ve etkili...

2023'ÜN SONUNDA TAMAMLANACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.