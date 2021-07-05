ABD'de son 24 saatte 3 bin 806 yeni vaka tespit edildi

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, günlük veriler açıklandı.

3 BİN 806 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 806 artışla 33 milyon 718 bin 734'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 35 artarak 605 bin 529 oldu.

CALİFORNİA VAKA SAYISINDA İLK SIRADA YER ALIYOR

California, 3 milyon 820 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 650 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 704 ve Teksas'ta 52 bin 482 olarak kayıtlara geçti.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 412 binden fazla kişiye ilk doz, 157 milyon 323 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 585 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 769 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 524 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 402 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.