Angela Merkel'den o ülkelere AB üyeliği sinyali

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Batı Balkan Zirvesi" kapsamında altı Balkan ülkesi lideriyle video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi. Balkan Zirvesi'ne Avrupa Birliği (AB) liderlerinin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan devlet ve hükümet başkanları da katıldı.

Merkel, zirvenin ardında düzenlediği basın toplantısında Batı Balkan ülkelerinin, üyelik hedefiyle AB'ye yakınlaşma süreci çalışmalarının yanında bölgede iş birliği yapmalarının da önemine değinerek, "Bu, bölgenin geleceğiyle ilgilidir." dedi.

Merkel, bu sürecin ilerletilmesinin AB'nin kendi çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "Neden (bölgenin) Avrupa'nın bir parçası olduğunun ve neden AB üyesi olmasını istediğimizin jeostratejik sebepleri de dahil birçok nedeni var." değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda Batı Balkan ülkelerindeki gelişmelerde ve bu ülkelerin AB'ye yakınlaşma sürecinde olumlu ve olumsuz durumların yaşandığını ifade eden Merkel, savaş geçmişi bağlamında da halen var olan zorlukların ötesinde uygulamada çok sayıda başarının elde edildiğini kaydetti.

Merkel, bölgede bir dizi zorlukların aşılması konusunda çok sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.