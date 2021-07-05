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Giriş Tarihi: 5.7.2021 14:50 Son Güncelleme: 5.7.2021 15:13

Cambridge Düşesi Kate Middleton karantinaya alındı

AA
Cambridge Düşesi Kate Middleton karantinaya alındı

İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temaslı olduğu gerekçesi ile kendisini karantinaya aldı. Kate Middleton'un 10 gün boyunca karantinada olacağı ve tüm etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi.

İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için kendisini 10 gün karantinaya aldığı açıklandı.

Kensigton Sarayından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini evinde tecrit eden Kate Middleton'ın, herhangi bir semptomu olmadığı ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ettiği belirtildi.

SON HALKA AÇIK ZİYARETİNİ CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Evinde 10 gün karantinada kalacak olan Middleton'ın son halka açık etkinliğinin geçen cuma günü Wimbledon ziyareti olduğu biliniyor.

Cambridge Düşesi, daha önce iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.

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Cambridge Düşesi Kate Middleton karantinaya alındı
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