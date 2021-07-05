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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:53 Son Güncelleme: 5.7.2021 17:07

Çin yeni uydusunu yörüngeye gönderdi

AA
Çin yeni uydusunu yörüngeye gönderdi

Son dönemlerde uzay araştırmalarında Çin'in ismini sıklıkla duyuyoruz. Çin kısa süre önce Mars keşif aracı Zhurong'tan gelen görüntüleri paylaşmıştı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından yapılan açıklamada, iki taykonot Liu Boming ve Tang Hongbo'nun ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği belirtildi. Şimdi ise Çin, yörüngeye yeni meteoroloji uydusu gönderdi.

Çin uzaydaki projelerine iyice yoğunlaştı. 17 Haziran'da Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tianhe (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'na üç taykonot gönderilmişti. İki taykanot 15 metrelik robotik kolu kurmak ve bazı teknik çalışmalar için uzay istasyonunun dışına çıkarak ilk uzay yürüyüşlerini yaptı. Bir yanda bu gelişmeler olurken diğer yandan Çin yeni bir uyduyu yörüngeye fırlattı.

8 YIL BOYUNCA HİZMET VERMEK ÜZERE TASARLANDI

Xinhua'nın haberine göre, Fengyun-3E uydusu, Long March-4C roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Yuçüen merkezinden fırlatıldı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 11 uzaktan algılama veri yüküne sahip uydunun, 8 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandığını ve Çin'in hava tahmini kapasitesini iyileştireceğini açıkladı.

Fengyun-3E'nin iklim değişikliğine daha iyi yanıt verilmesine, meteorolojik afetleri önlemeye ve hafifletmeye yardımcı olacağı ifade edildi. CNSA ayrıca "Uydu, güneşi ve uzay ortamını, bunların etkilerini, aynı zamanda uzay hava tahmini ve destekleyici hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için iyonesferik datayı gözlemleyecek." açıklamasını yaptı.

ÇİN'DEN UZAY İSTASYONU HAMLESİ

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

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Çin yeni uydusunu yörüngeye gönderdi
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