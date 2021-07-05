Çin yeni uydusunu yörüngeye gönderdi

Çin uzaydaki projelerine iyice yoğunlaştı. 17 Haziran'da Pekin yönetiminin kurmakta olduğu Tianhe (Göksel Uyum) Uzay İstasyonu'na üç taykonot gönderilmişti. İki taykanot 15 metrelik robotik kolu kurmak ve bazı teknik çalışmalar için uzay istasyonunun dışına çıkarak ilk uzay yürüyüşlerini yaptı. Bir yanda bu gelişmeler olurken diğer yandan Çin yeni bir uyduyu yörüngeye fırlattı.

8 YIL BOYUNCA HİZMET VERMEK ÜZERE TASARLANDI

Xinhua'nın haberine göre, Fengyun-3E uydusu, Long March-4C roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Yuçüen merkezinden fırlatıldı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), 11 uzaktan algılama veri yüküne sahip uydunun, 8 yıl boyunca hizmet vermek üzere tasarlandığını ve Çin'in hava tahmini kapasitesini iyileştireceğini açıkladı.