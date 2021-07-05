Dışişleri’nden AB’ye ‘adil sorumluluk’ çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Libya
'dan çıkan, çoğunluğu Sahraaltı Afrika
ülkelerinden 127 göçmeni taşıyan bir göçmen botunun Orta Akdeniz
'de batması sonucu 43 göçmenin kaybolduğu facia ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'nin göç yollarında meydana gelen bu acı hadiseler ve yaşanan kayıplardan üzüntü duyduğu kaydedilen açıklamada, "2021 yılında Akdeniz'de 866 göçmen hayatını kaybetmiştir. Denizde hayat kurtarmak devletler için hem vicdani, hem de hukuki bir zorunluluktur. Ancak halen AB içerisinde denizde arama kurtarma sorumluluğunun koordinasyonunun sağlanamamış olması, uluslararası sorumluluğun transit ülkelere devredilmeye çalışılması, göçmenlerin yaşam hakkı için bir tehdittir. Ne Libya ne Türkiye düzensiz göçün kaynağıdır. Karma göç hareketlerinin nedeni Sahraaltı Afrika'da, Afganistan
'da ve Suriye
'de devam eden istikrarsızlıklar, çatışmalar ve yoksulluktur" denildi. ANKARA