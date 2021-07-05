Dünya ticaret zincirini kilitlemişti… Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given için flaş karar!

Geçtiğimiz mart ayında Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" adlı konteyner gemisinin sahibi Shoei Kisen Kaisha şirketini temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) ve The Ever Given yöneticilerinin tazminat konusunda resmi bir anlaşmaya vardığını aktardı. Tazminat konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeni ile 29 Mart'tan bu yana alıkonan The Ever Given'ın 7 Temmuz'da denize açılacağı bildirildi.

ANLAŞMA TÖRENLE İMZALANACAK

Stan Marine Sözcüsü Faz Peermohamed yaptığı açıklamada, "Geminin serbest bırakılması için hazırlıklar yapılacak ve zamanı geldiğinde SCA'nın İsmailiye'deki merkezinde anlaşma için bir etkinlik düzenlenecek" dedi.