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Giriş Tarihi: 5.7.2021

Filipinler’de askeri uçak düştü: 45 ölü

Filipinler’de askeri uçak düştü: 45 ölü
Filipinler'in güneyinde askeri uçağın düşmesi sonucu 45 kişi hayatını kaybetti. Filipinler Savunma Bakanlığı, 3'ü pilot, 5'i mürettebat, 88'i askeri personel toplam 96 kişinin bulunduğu C-130 tipi uçağın, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü duyurdu. Kazada 49 kişinin kurtarıldığını, en az 45 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği bildirildi. Türkiye de kaza nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Dost Filipinler halkının ve hükümetinin kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. ANKARA
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Filipinler’de askeri uçak düştü: 45 ölü
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