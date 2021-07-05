Giriş Tarihi: 5.7.2021

Halife Hafter’e sandık darbesi

Libya’daki siyasi ve askeri kurumlar, darbeci general Hafter’in de adaylığına izin veren anayasal taslağın kabul edilmesine karşı çıktı. Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Hafter’e hitaben ‘mühimmat sandıklarında kaybettiğin gibi oy sandıklarında da kaybedeceksin’ dedi