Halife Hafter’e sandık darbesi

Libya'da uluslararası taraflarca kabul edilmiş ulusal mutabakat hükümetine karşı yıllarca savaşan milislerin komutanı ve emekli asker Halife Hafter
'in de cumhurbaşkanı adaylığına izin veren anayasal temele karşı tepkiler yükseliyor. Ülkedeki siyasi ve askeri kurumlar, yaklaşan seçimlerde kan dökülmesine neden olanların adaylığına izin vererek despotluğun geri dönmesine yol açacak anayasal temelin kabulünü reddettiklerini açıkladı. Libya Siyasi Diyalog Forumu
üyelerinin, 28 Haziran-3 Temmuz'da İsviçre
'de düzenlenen toplantılarda, 24 Aralık seçimleri
için anayasal taslak konusunda uzlaşma sağlayamadığının duyurulmasının ardından ülkedeki siyasiler peş peşe açıklamalarda bulundu. Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, diyaloğun güçleşmesinin sebebinin, askerlere ve yabancılara da aday olma imkanı tanınması gibi durumların dayatılma çabası olduğunu dile getirdi.
'ÜNİFORMANI ÇIKAR'
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e hitaben Mişri "Askeri üniformanı çıkar, ABD vatandaşlığından çık, savaş suçlarıyla ilişkili hukuki durumunu düzelt, ancak mühimmat sandıklarında kaybettiğin gibi sen yine oy sandıklarında da kaybedeceksin" açıklamasında bulundu. Adalet ve İnşa Partisi (JCP) ise "Partinin ülkede ulaşılmasını istediği mesele, despotizmi ve tek adamlık yönetimini reddeden, halkın sıkıntılarını çözen istikrarlı ve sivil bir devletin inşasıdır" ifadelerine yer verdi. Batı Trablus Koruma Gücü
, Hafter'i kastederek "Libyalıların kanının dökülmesine neden olan ve ülkede meşru yönetime karşı darbe girişimine kalkan bir kişinin adaylığına izin verecek her türlü teklif ve sonucu tamamen reddettiğini" ilan etti.
DİBEYBE: HİÇBİR TARAFIN HEGEMONYASI ALTINDA OLAMAYIZ
LİBYA
Başbakanı Abdulhamid Dibeybe
, ülkede savaşan tarafların hegemonyasına boyun eğmeyi kabul etmediklerini dile getirdi. Hedeflerinin Libya'da barışın sağlanması, savaş ve müdahale yaşanmaması olduğunu vurgulayan Dibeybe, "Yurt dışından destek alan ve finanse edilen, Libya'da savaş açan ve bizimle savaşan herhangi bir tarafın hegemonyası altında olamayız" dedi. Ülke topraklarının tüm Libya halkına ait olduğunu ve hiçbir ordunun, silahlı veya silahsız hiçbir grubun tekelinde olamayacağını aktaran Dibeybe, "Geçmiş yıllarda Libya dosyası tamamen dış dünyanın elindeydi. Libya için sunulan herhangi bir çözümün önce Libya'dan geçmesi gerekir" diye konuştu.