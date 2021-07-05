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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:27 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:41

Hazar Denizi'ndeki patlamanın nedeni belli oldu

AA
Hazar Denizi'ndeki patlamanın nedeni belli oldu

Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) tarafından yapılan açıklamada Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı ifade edildi.

Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) açıklamasında, gece Bakü sahilinden de görülen alevlerin sebebinin araştırılması için olay yerinde bir ekibin inceleme yaptığı bildirildi.

Hazar Denizi’nde büyük patlama

Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, alevlerin sönmeye yakın olduğu ifade edildi.

ÇAMUR VOLKANLARINI PÜSKÜRTTÜ

Açıklamada, petrol ve gaz yataklarında daha önce de çamur volkanlarının püskürtmesi neticesinde metan ve diğer yanıcı gazların çıktığı ve metrelerce alevlerin yükseldiği hatırlatıldı.

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Hazar Denizi'ndeki patlamanın nedeni belli oldu
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