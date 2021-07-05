Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor!

Liwei Lin yaptığı açıklamada, "Büyük robotlar yaptığınızda, büyük pil ve kontrol sistemini robota dahil edebilirsiniz. Ancak her şeyi küçük bir ölçeğe indirmeye çalıştığınızda, robotun pil ve diğer öğeleri taşıması zorlaşır ve yavaş hareket eder. Minik robotumuz çok hızlı ve güçlü, ayrıca az güç gerektiriyor. Bu da birçok elektronik aksamı kolayca taşımasına izin veriyor" dedi.

Araştırma ekibi robotun çoğu becerisini bir güç kablosuna bağlıyken çalıştırdı, ancak 19 dakika kadar pil gücüyle çalışabilen başka bir model daha yapmayı başardılar.