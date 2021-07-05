Robot, alternatif akım uygulandığında bükülen ince katmanlı bir malzemeden yapıldı. Bu malzeme robotun hızlı ve çevik olmasını sağlıyor. İlk olarak 2019'da tasarlanan bu özel malzeme, robotla ilgili sorunları çözdü. Ekibin başındaki isim Liwei Lin yaptığı açıklamada orijinal robotun hızlı hareket ettiğini ancak kontrol edilemediğini söyledi. Araştırmacılar tasarladıkları özel malzemeyi bacak sistemi olarak robota eklediklerinde kontrolü sağlamayı başardılar.
Bacaklardan birine akım uygulandığı zaman, bacak ve yüzey arasındaki elektrostatik kuvvet artıyor. Bu durum robotun bacaklarının yüzeye daha sıkı yapışmasını ve bacakların üstünde dönmesini sağlıyor. Böylece robot böcek hızlı şekilde hareket edip, keskin dönüşler yapabiliyor.
Araştırma ekibi robotun çevikliğini göstermek için video paylaştı. Minik robot legolardan yapılmış labirentte hızlıca hareket edip, herhangi bir engele takılmadan gidebiliyor.
Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video
Liwei Lin, böyle küçük sağlam robotların arama kurtarma operasyonlarında, potansiyel gaz sızıntıları gibi tehlikeli durumları tespit etmekte kullanılabileceğini söyledi.
Liwei Lin yaptığı açıklamada, "Büyük robotlar yaptığınızda, büyük pil ve kontrol sistemini robota dahil edebilirsiniz. Ancak her şeyi küçük bir ölçeğe indirmeye çalıştığınızda, robotun pil ve diğer öğeleri taşıması zorlaşır ve yavaş hareket eder. Minik robotumuz çok hızlı ve güçlü, ayrıca az güç gerektiriyor. Bu da birçok elektronik aksamı kolayca taşımasına izin veriyor" dedi.
Araştırma ekibi robotun çoğu becerisini bir güç kablosuna bağlıyken çalıştırdı, ancak 19 dakika kadar pil gücüyle çalışabilen başka bir model daha yapmayı başardılar.