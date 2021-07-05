Hong Kong’da şaşırtan hapis kararı! Mutasyonlu koronavirüs taşıyan hastalar…

Hong Kong'da, ilk kez Güney Afrika'da görülen koronavirüsün Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki koronavirüs hastasına ilişkin mahkeme kararı, duyanları şoke etti.
BULAŞICI HASTALIĞI SAKLAMAKTAN 3 AY HAPİS
Ülkede mutasyona uğramış Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki koronavirüs hastası, yetkililere yalan beyanda bulunmak ve bulaşıcı hastalığın şehirde yayılması konusunda paniğe neden olmak suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.
AsiaOne sitesinin haberine göre, Kowloon Şehir Mahkemesi'nde geçen ay yetkililere yanlış bilgi verdiğini kabul eden 30 yaşındaki Syed Mohamed Rizvi ve 31 yaşındaki Victoria Marie Alcaide Guadiz yargılandı.
Altı farklı suçu işlediği tespit edilen Rizvi üç ay hapis cezasına çarptırılırken tek suçtan hüküm giyen Guadiz'e 20 günlük hapis cezası verildi ancak gözaltında kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.