Hong Kong’da şaşırtan hapis kararı! Mutasyonlu koronavirüs taşıyan hastalar…

Hong Kong'da, ilk kez Güney Afrika'da görülen koronavirüsün Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki koronavirüs hastasına ilişkin mahkeme kararı, duyanları şoke etti.

BULAŞICI HASTALIĞI SAKLAMAKTAN 3 AY HAPİS

Ülkede mutasyona uğramış Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki koronavirüs hastası, yetkililere yalan beyanda bulunmak ve bulaşıcı hastalığın şehirde yayılması konusunda paniğe neden olmak suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.