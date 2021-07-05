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Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:29 Son Güncelleme: 5.7.2021 16:36

Hong Kong’da şaşırtan hapis kararı! Mutasyonlu koronavirüs taşıyan hastalar…

AA
Hong Kong’da şaşırtan hapis kararı! Mutasyonlu koronavirüs taşıyan hastalar…

Etkileri halen devam eden koronavirüs salgınında vaka sayılarında dünya genelinde bir düşüş yaşanırken, Hong Kong’da bir mahkeme, koronavirüs taşıyan hastalara ilişkin sıra dışı bir karara imza attı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre koronavirüs beta varyantı taşıdığını gizleyen kişiler hakkında hapis cezası kararı verildi.

Hong Kong'da, ilk kez Güney Afrika'da görülen koronavirüsün Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki koronavirüs hastasına ilişkin mahkeme kararı, duyanları şoke etti.

BULAŞICI HASTALIĞI SAKLAMAKTAN 3 AY HAPİS

Ülkede mutasyona uğramış Beta varyantını taşıdıkları belirlenen iki koronavirüs hastası, yetkililere yalan beyanda bulunmak ve bulaşıcı hastalığın şehirde yayılması konusunda paniğe neden olmak suçlarından hapis cezasına çarptırıldı.

AsiaOne sitesinin haberine göre, Kowloon Şehir Mahkemesi'nde geçen ay yetkililere yanlış bilgi verdiğini kabul eden 30 yaşındaki Syed Mohamed Rizvi ve 31 yaşındaki Victoria Marie Alcaide Guadiz yargılandı.

Altı farklı suçu işlediği tespit edilen Rizvi üç ay hapis cezasına çarptırılırken tek suçtan hüküm giyen Guadiz'e 20 günlük hapis cezası verildi ancak gözaltında kaldığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Davayı "çok ciddi" olarak nitelendiren Yargıç Ada Yim Shun Yee, "enfekte olanları cezalandırmak" değil, topluma açık bir mesaj vermek amacı taşıdıklarını ifade etti.

Son 24 saatte 1 yeni vakanın görüldüğü Hong Kong'da pandeminin başından beri virüs yaklaşık 12 bin kişiye bulaştı.

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Hong Kong’da şaşırtan hapis kararı! Mutasyonlu koronavirüs taşıyan hastalar…
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