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Giriş Tarihi: 5.7.2021 11:15 Son Güncelleme: 5.7.2021 11:23

İngiltere’de UFO paniği! Saniyeler içinde kayboldu…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere’de UFO paniği! Saniyeler içinde kayboldu…

Son aylarda başta ABD olmak üzere birçok ülkenin de ifşa ettiği resmi UFO raporlarının ardından dünya genelinde tanımlamayan cisimlere dair ihbarlar da giderek artıyor. Son olarak İngiltere’nin Devon bölgesinde bir kişinin, akşam saatlerinde gökyüzünde sıra dışı bir şekilde hareket eden cismi görüntülemesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yıllardır aralıksız sorulan "Uzaylılar var mı?" sorusu, son dönemde resmi raporların da kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte giderek daha çok merak edilir oldu. Geçtiğimiz haftalarda dünya kamuoyuna bomba gibi düşen, Pentagon'un elinde bulundurduğu iddia edilen UFO görüntüleri haberi, yetkililerin "uzaylı" ihtimalini dışlamamasıyla birlikte oldukça ses getirmişti.

GÖKYÜZÜNDE İLGİNÇ BİÇİMDE ASILI KALDI

ABD ordusuna ait uçakların, daha önce defalarca tanımlanamayan cisimlere rastladığını belirten raporların ardından son UFO haberi, İngiltere'den geldi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz akşam, ülkenin Devon bölgesinde sıra dışı görüntüler kaydedildi. Matthew Evans isimli öğrenci, dairesinin üst kat penceresinden baktığı sırada gökyüzünde garip bir cismin asılı durduğuna şahit oldu.

Üçgen bir biçimli, dört farlı ışık kaynağına sahip olan cismin, havada hafif hareketlerle asılı kaldığını fark eden Evans, o anları telefonuyla kayıt altına aldı.

BÜYÜK BİR HIZLA KAYBOLDU

Birkaç fotoğraf çekmeyi başaran Evans, uçan cismin saniyeler içinde gözden kaybolduğunu belirtti.

Olayla ilgili ülke basınına konuşan Evans, "Uçan cisim kesinlikle bir uçak gibi hareket etmiyordu. Çok daha yavaş bir şekilde yukarı aşağı süzülen cisim, benim fotoğraf çektiğim anların ardından aniden büyük bir hızla gözden kayboldu." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların sosyal medyada viral olmasının ardından, UFO vakaları yeniden ilgi odağı oldu.

Pentagon'un UFO raporu basına sızdı!

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İngiltere’de UFO paniği! Saniyeler içinde kayboldu…
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