İngiltere’de UFO paniği! Saniyeler içinde kayboldu…

İngiliz basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz akşam, ülkenin Devon bölgesinde sıra dışı görüntüler kaydedildi. Matthew Evans isimli öğrenci, dairesinin üst kat penceresinden baktığı sırada gökyüzünde garip bir cismin asılı durduğuna şahit oldu.

Üçgen bir biçimli, dört farlı ışık kaynağına sahip olan cismin, havada hafif hareketlerle asılı kaldığını fark eden Evans, o anları telefonuyla kayıt altına aldı.