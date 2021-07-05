Kremlin: Ankara ile ilişkiler çok önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu ve bölge için istikrar sağladığını söyledi. Rusya
'nın NATO
ile oturup konuşabileceğini belirtten Peskov, "Çünkü yalnızca diyalog içinde, endişelerinizi karşı tarafa doğru iletebilirsiniz" şeklinde konuştu. "Türkiye ile ilişkilerimiz NATO üyeleri ile bile ortaklık ilişkisi kurabileceğimizin mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir" diyen Peskov, "Bu bağlamda Türkiye ile ilişkiler çok önemli ve daha da ziyade bu ilişkiler bölgemiz için istikrar sağlıyor" dedi.