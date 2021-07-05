Kuzey Akım 2 projesine tepki! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sert çıkıştı

Rusya'nın, çıkarılan gazı Avrupa'ya taşımak adına geliştirdiği Kuzey Akım 2 gaz boru hattı projesine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sert tepki geldi.

"BU PROJE AVRUPA'YA KARŞI BİR SİLAH OLACAK"

Zelenskiy yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 projesini ülkesi ve Avrupa için bir silah olarak nitelendirdi. Başkan Zelenskiy, "Şu anda Ukrayna için enerji alanında en büyük zorluk, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının tamamlanması ve başlatılmasıdır. Çalışmaya başlaması ekonomi ile ilgili değildir. Bu, Ukrayna'ya ve eminim ki gelecekte tüm Avrupa'ya karşı bir silah olacaktır" ifadelerini kullandı.