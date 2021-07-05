Nostradamus corona virüs salgınını tahmin etti mi? Ünlü kahinin korkunç kehaneti yeniden gündeme geldi

1503 yılında Fransa'da doğan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, 1566 yılında 62 yaşında hayatını kaybetti. Ardındaysa dünyayı 16. yüzyıldan günümüze kadar meşgul eden kehanetler bıraktı. Bu kenanetleri meşhur kitabı Les Prophéties'de yayınladı. Toplamda 942 farklı kehaneti var.

Nostradamus tahminlerini belirsiz terimlerle kaleme almış olsa da, komplo uzmanları bunların geleceğe dair öngörü içerdiğini ve bazılarının gerçekleştiğine inanıyor. Teorisyenler 2019'un sonundan beridir tüm dünyayı etkisi altına corona virüs pandemisinin de Nostradamus tarafından tahmin edildiğini düşünüyor. Buna kanıt olarak da Nostradamus'un doğru bildiği bazı kehanetleri örnek veriyorlar.