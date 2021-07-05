Nostradamus corona virüs salgınını tahmin etti mi? Ünlü kahinin korkunç kehaneti yeniden gündeme geldi

1503 yılında Fransa'da doğan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, 1566 yılında 62 yaşında hayatını kaybetti. Ardındaysa dünyayı 16. yüzyıldan günümüze kadar meşgul eden kehanetler bıraktı. Bu kenanetleri meşhur kitabı Les Prophéties'de yayınladı. Toplamda 942 farklı kehaneti var.
Nostradamus tahminlerini belirsiz terimlerle kaleme almış olsa da, komplo uzmanları bunların geleceğe dair öngörü içerdiğini ve bazılarının gerçekleştiğine inanıyor. Teorisyenler 2019'un sonundan beridir tüm dünyayı etkisi altına corona virüs pandemisinin de Nostradamus tarafından tahmin edildiğini düşünüyor. Buna kanıt olarak da Nostradamus'un doğru bildiği bazı kehanetleri örnek veriyorlar.
BÜYÜK LONDRA YANGINI
'Londra'dan, adaletli olanların kanı istenecek, 66 yılında yandığında'
Bazı kişiler Nostradamus'un bu pasajının Büyük Londra Yangını olduğunu söylüyor. Bu kehanetten 100 yıl sonra 1666'da Londra'da büyük bir yangın çıkmış ve 5 gün boyunca sürmüştü. Şehrin büyük bir bölümünü küle dönüştürmüştü.
ADOLF HITLER'İN İKTİDARA GELMESİ
'Aç canavarlar nehirleri geçecek
Savaş alanındakilerin büyük bölümü Hister'e karşı gelecek
Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken
Almanya'nın çocuğu hiçbir şey görmeyecek.'
Nostradamus'un yazdığı bu kehanetle Adolf Hitler'in iktidara gelişini ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasını bildiği söyleniyor. Bazı komplo teorisyenleri bu dörtlüğün Hitler'in nehirleri aşıp çeşitli bölgeleri ele geçirmesi ama sonunda müttefiklere yenilmesi anlamına geldiğini düşünüyor.
JOHN F. KENNEDY SUİKASTİ
'Eski bir iş sonunda yapılacak,
Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak
Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar
Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak.'
Komplo uzmanları bu dörtlükte geçen büyük adamın ABD Başkanı John F. Kennedy olduğunu iddia ediyor. Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta bir suikaste kurban gitti. Üstü açık limuzinin arka koltuğunda eşi ile oturan Kennedy, Teksas okul kitapları deposunun altıncı katındaki penceresinden açılan ateşle kafasından ve boynundan yaralandı. Olaydan 1,5 saat sonra ise kaldırıldığı hastaneden Kennedy'nin öldüğü haberi geldi.
LOUIS PASTEUR
'Yüzyıllardır saklanan, kayıp şey bulunacak
Pasteur yarı tanrı gibi övülüp göklere çıkartılacak
Bu, Ay büyük döngüsünü tamamladığında gerçekleşecek
O başkaları tarafından hor görülecek'
Diğer bir kehanetin ise Louis Pasteur'u anlattığı düşünülüyor. Mikroorganizmaların varlığını tespit eden ilk bilimadamı Pasteur, aynı zamanda kuduz ve şarbon aşılarını da yapmıştır. Bilim çevreleri tarafından ise sık sık bulgularını tahrif etmekle suçlanmıştır.
NOSTRADAMUS'UN CORONA VİRÜS KEHANETİ İDDİASI
'Kapıların yakınında ve iki şehir içinde
Benzeri görülmemiş bir felaket olacak
Veba içinde kıtlık, insanlar çelikle söndürülerek
Ölümsüz Tanrı'ya yardım için ağlarlar'
Son günlerde komplo teorisyenleri bu dörtlüğün corona virüs pandemisini işaret ettiğini ve Nostradamus'un salgını 500 yıl önce bildiğini iddia ediyor. Söz konusu iddia tartışmalara yol açtı.
Bununla birlikte bu iddialara karşı çıkanlar oldu. Skeptoid podcast'in sunucusu Brian Dunning yaptığı açıklamada, "Nostradamus'un yazdıkları yanlış şekilde yorumlanıyor. Yanlış çeviriler, sahte yazılar, kurgusal açıklamalar ve kenahetlerin olduğu dörtlüklerde olmayan terimler ortalıkta dolanıyor. Bunlar da sanki Nostradamus'un kehanetlerinin gerçekten olmuş gibi algılanmasına yol açıyor" dedi.