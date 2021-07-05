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Giriş Tarihi: 5.7.2021 14:24 Son Güncelleme: 5.7.2021 14:31

Operasyon geçiren Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında açıklama

AA
Operasyon geçiren Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında açıklama

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus geçtiğimiz gün kalın bağırsağındaki semptomatik divertiküler stenozu için daha önceden planlanan bir ameliyat için hastaneye kaldırılmıştı Geçirdiği ameliyatın ardından Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde operasyon geçiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

SOL HEMİKOLEKTOMİ OPERASYONU GEÇİRDİ

Bruni, yazılı açıklamasında, "Papa Franciscus'un durumu iyi ve kendiliğinden nefes alıp verebiliyor. 4 Temmuz akşamı, divertiküler stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçirdi ve yaklaşık 3 saat sürdü. Komplikasyonlar olmazsa yaklaşık 7 gün hastanede kalması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Bruni, dün gece yaptığı yazılı açıklamada da Papa Franciscus'un ameliyatının başarılı geçtiğini ve 84 yaşındaki ruhani liderin operasyona iyi yanıt verdiğini belirtmişti.

Bu arada, İtalya Başbakanı Mario Draghi de ruhani lidere "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Diğer yandan, Papa'nın operasyon geçirdiği haberinin ardından Gemelli hastanesi önünde İtalyan ve yabancı basın mensuplarının görüntü almak için hastane önünde toplandığı görüldü.

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Operasyon geçiren Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında açıklama
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