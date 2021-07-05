Operasyon geçiren Papa Franciscus'un sağlık durumu hakkında açıklama

Bu arada, İtalya Başbakanı Mario Draghi de ruhani lidere "geçmiş olsun" mesajı gönderdi.

Diğer yandan, Papa'nın operasyon geçirdiği haberinin ardından Gemelli hastanesi önünde İtalyan ve yabancı basın mensuplarının görüntü almak için hastane önünde toplandığı görüldü.