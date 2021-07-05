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Giriş Tarihi: 5.7.2021 17:46 Son Güncelleme: 5.7.2021 17:50

Rusya'dan Türkiye kararı! 12 Temmuz itibarıyla başlıyor

AA
Rusya'dan Türkiye kararı! 12 Temmuz itibarıyla başlıyor

Rusya Federal Hava Taşımacılığı, Türkiye'ye uçuşların yapılabileceği Rusya'daki kentlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Rus ve Türk hava yolları 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 45 uluslararası havalimanından uçuş yapabilecek.

Rusya'nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların, 12 Temmuz itibarıyla başlatılacağı bildirildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, "Türkiye'ye tarifeli ve charter uçuşların yapılabileceği Rusya'daki kentlerin sayısı artırıldı. Rus ve Türk hava yolları, 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 45 uluslararası havalimanından uçuş yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

13 KENTTEN DAHA TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR BAŞLATILACAK

Bu uçuşların, Rusya'nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej'ın yanı sıra Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen, Yujno-Sahalinsk kentlerinden yapılabileceği kaydedilen açıklamada, İzmir'e uçuşların da aynı tarihte başlayacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde, 15 Nisan'da aldığı kararla Türkiye ile uçuşları sınırlandırmıştı. Rusya'dan bir heyet, 16 ve 17 Haziran'da Antalya'yı ziyaret ederek, Kovid-19 önlemleri hakkında bilgi almıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 18 Haziran'da, Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Rusya'dan Türkiye kararı! 12 Temmuz itibarıyla başlıyor
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