Suudi Arabistan’dan kutsal alana izinsiz girenlere ceza kararı

Bakanlık, 18 Temmuz'da başlaması beklenen yıllık Hac dönemi için yapılan hazırlıklar kapsamında Hac izinin uygulamasının bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Hac iznin uygulamasını ihlal edenler, güvenlik personeli tarafından takip edilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik görevlileri, kontrol noktalarının yanı sıra Mescid-i Haram'a giden site ve koridorları kontrol ederek düzenlemeleri ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimi önleyecek" ifadelerini kullandı.