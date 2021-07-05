Tatar’dan Anastasiadis’e yardım teklifi

KIBRIS Rum kesiminin Limasol bölgesindeki Arakapas köyü yakınlarında önceki gün çıkan yangında Mısır vatandaşı 4 işçi hayatını kaybetti. Rum İçişleri Bakanı Nicos Nourris, Odou bölgesinde arabaları yanmış olarak bulunan ve daha sonra kayıp oldukları bildirilen 4 Mısırlı'nın işçisinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Nourris, hem maddi hasar hem de insan kaybı açısından en yıkıcı yangını yaşadıklarını kaybetti. Rum yönetimi, rüzgarın etkisizyle hızla yayılan yangının söndürülebilmesi için Avrupa Birliği
(AB) ve İsrail
'den yardım talebinde bulundu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
da önceki gün Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
'i arayarak, söndürme çalışmaları için yardıma hazır olduklarını iletti. Anastasiadis, Türk tarafının yardım teklifini değerlendireceklerini söyledi. Yangında 7 köyde 50 civarında ev ile ormanlık alan hasar gördü. Bazı bölgelerde kabloların da yanması sonucu elektrikler kesildi. Bu arada Rum İtfaiye Sözcülüğü, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.