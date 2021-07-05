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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:11 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:29

Tayland’da fabrikada patlama!

AA
Tayland’da fabrikada patlama!

Tayland’ın başkenti Bangkok’un güneydoğusunda fabrikada meydana gelen patlamada en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suvarnabhumi Havalimanı yakınlarındaki Bang Phli'de bir plastik palet fabrikasında sabaha karşı 03.00 civarında patlama oldu. Yetkililer, 1'i ağır 11 kişinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Patlama nedeniyle bölge sakinleri tahliye edildi.

HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Patlamanın hissedildiği Suvarnabhumi Havalimanı yetkilileri uçuşlarda herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fabrikadaki işçileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Tayland’da fabrikada patlama!
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