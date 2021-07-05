Tayvan’da koronavirüs aşı onayı istifa getirdi

Tayvan'da üretilen yeni tip koronavirüs aşılarını değerlendirmek üzere kurulan komitede uzman olan Chen Pei-jer, aşı onay süreci için kısa yol düzenlenmesinin planlandığını öğrenmesinin ardından istifa etti.

Hükümet destekli araştırma enstitüsü olan Academia Sinica üyesi Chen, Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi'nin geliştirilmekte olan iki aşıya onay vermek için bir kısa yol düzenlemeyi planladığını öğrendi.

AŞININ YARATTIĞI RİSKLER ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Siyasetin bağımsız, bilimsel bir sürece müdahale ettiğini hissettiği için istifa ettiğini belirten Chen, önerilen kısa yolun yeterli bilimsel kanıta veya küresel tanınırlığa sahip olmadığını söyledi. Chen'in istifası önerilen kısa yola dair tartışmalara yol açtı.