Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Tayvan’da koronavirüs aşı onayı istifa getirdi
Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:33

Tayvan’da koronavirüs aşı onayı istifa getirdi

AA
Tayvan’da koronavirüs aşı onayı istifa getirdi

Dünyayı saran koronavirüs salgınında aşı uygulamaları aralıksız devam ederken, ülkelerin birbiri ardına geliştirdiği aşılarda da gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Tayvan’da, geliştirme aşamasında olan iki koronavirüs aşısı, hükümet içinde krize neden oldu. Hükümetin, test aşamasında olan iki aşıya kısa yol onayı vermek istemesinin ardından bilim kurulu komitesi üyesi, kararın riskli olduğu gerekçesiyle istifa etti.

Tayvan'da üretilen yeni tip koronavirüs aşılarını değerlendirmek üzere kurulan komitede uzman olan Chen Pei-jer, aşı onay süreci için kısa yol düzenlenmesinin planlandığını öğrenmesinin ardından istifa etti.

Hükümet destekli araştırma enstitüsü olan Academia Sinica üyesi Chen, Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi'nin geliştirilmekte olan iki aşıya onay vermek için bir kısa yol düzenlemeyi planladığını öğrendi.

AŞININ YARATTIĞI RİSKLER ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Siyasetin bağımsız, bilimsel bir sürece müdahale ettiğini hissettiği için istifa ettiğini belirten Chen, önerilen kısa yolun yeterli bilimsel kanıta veya küresel tanınırlığa sahip olmadığını söyledi. Chen'in istifası önerilen kısa yola dair tartışmalara yol açtı.

Söz konusu kısa yolla, son aşama testleri tamamlanmayan aşıların insanlarda acil kullanımına onay verilmesinin önünün açılacağı bildirildi.

Tüm süreçleri sağlıklı şekilde tamamlanmamış aşıların işe yarayıp yaramayacağı ve taşıyacağı muhtemel riskler endişeye sebep oldu.

Kullanılan küresel aşılar, aşılanan ve aşı vurulmayan grupların dikkatle izlenmesi sonucu elde edilen verilerin onaylanması sonucunda klinik denemelerin son aşamasından geçebilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tayvan’da koronavirüs aşı onayı istifa getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA