ABD, Bagram Üssü'nü sessiz sedasız terk etti! Işıklar kapandıktan sonra yağmalamandı

Afgan komutan Mir Esadullah Kohistani Associated Press haber ajansına verdiği özel röportajda, "Amerikalılar'ın üssü terkettiğine dair bazı dedikodular duyduk. Sabah saat 07.00 gibi bu söylentinin doğru olduğunu anladık" dedi.
YAĞMACI ASKERLER ÇADIR DEPOLARI YAĞMALADI
Afgan yetkililere göre, Amerikan askerlerinin üsten sessizce ayrılması sonrasında, bir grup yağmacı asker barakalara tek tek girdi, dev boyuttaki çadır depoları yağmaladı.
"ÖNCE TALİBAN GİRDİ SANDIK"
Bu grup, daha sonra Afgan askerleri tarafından bölgeden çıkarıldı. 10 yıllık asker Abdul Rauf, "Önce Taliban örgütü üsse girdi sandık" diyerek duruma ilişkin ilk tespitlerini aktardı.
GERİDE EN AZ 3 MİLYON 500 BİN ADETLİK ENVANTER BIRAKILDI
Üssü basına açan Afgan komutan Kohistani, Amerikan askerlerinin geride en az 3 milyon 500 bin adetlik envanter bıraktığını vurguluyor. ABD'liler yalnızca ağır silahları yanlarında götürdü. Helikopterler, kargo uçaklarına yüklenerek götürüldü.
SİVİL VE ZIRHLI ARAÇLARI DA BIRAKTILAR
Geride kalanlar arasında onbinlerce şişe su, enerji içecekleri, hazır yemek bulunuyor. Kapı kolu, pencere ve telefon gibi ürünler de geride bırakılanlar arasında. Amerikan ordusu, ayrıca, binlerce sivil araç ve yüzlerce zırhlı araç bıraktı.
AĞIR SİLAHLAR GÖTÜRÜLDÜ, MÜHİMMATLARI İMHA EDİLDİ
Reuters haber ajansı, ABD'lilerden kalan ikinci el eşyaların satıldığı bir dükkanın fotoğrafını geçti. Dükkan, Bagram Hava Üssü'nen hemen yakınında ve sahibi dinleniyor. Afgan komutan, Amerikan birliklerinin kendilerine, küçük silah ve cephanelik bıraktığını ancak ağır silahları götürdüklerini söyledi. Ağır silahların mühimmatı ise, askerler ayrılmadan imha edildi.
SOVYET ORDUSU İNŞA ETMİŞTİ
Başkent Kabil'in 40 kilometre kadar kuzeyindeki bir köyden adını alan Bagram havaalanı 1980'li yıllarda Afganistan'ı işgal altında tutan Sovyet ordusu tarafından inşa edilmişti. ABD ve müttefikleri 2001 yılında ele geçirdikleri hava alanını 10 bin asker barındırma kapasitesine sahip dev bir hava üssüne dönüştürdüler. Havaalanında iki pist var ve sonradan yapılan 3,6 kilometre uzunluğunda.
Bagram, ABD Senatosu tarafından, ülkenin dış istihbarat örgütü CIA'nin dünyanın farklı yerlerinde El Kaide zanlılarını işkence yöntemlerine de başvurarak sorguladığı gizli gözetim merkezleri hakkındaki raporunda adı geçen yerlerden biriydi.