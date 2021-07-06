ABD, Bagram Üssü'nü sessiz sedasız terk etti! Işıklar kapandıktan sonra yağmalamandı

SOVYET ORDUSU İNŞA ETMİŞTİ

Başkent Kabil'in 40 kilometre kadar kuzeyindeki bir köyden adını alan Bagram havaalanı 1980'li yıllarda Afganistan'ı işgal altında tutan Sovyet ordusu tarafından inşa edilmişti. ABD ve müttefikleri 2001 yılında ele geçirdikleri hava alanını 10 bin asker barındırma kapasitesine sahip dev bir hava üssüne dönüştürdüler. Havaalanında iki pist var ve sonradan yapılan 3,6 kilometre uzunluğunda.