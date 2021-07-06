ABD'de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü" kutlamalarında 150'den fazla kişi silahlı şiddet kurbanı

Biden, "Amerikalı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler olarak hükümetin ve demokrasimizin ilk sorumluluğunu yerine getirmek, birbirimizi güvende tutmak için şimdi bir araya gelme fırsatımız var. Yeter artık." ifadelerini kullanmıştı.

Yerel polislere, sosyal çalışanlara ve avukatlara yönelik fonların artırılması için birçok yatırım yaptıklarını ve bu politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Kongreye "yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamaları" çağrısında bulunmuştu.