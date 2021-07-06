Avustralya hükümetinde taciz skandalı! Kadın vekilden şok suçlama

Avustralya'da hükümet içinde yaşanan cinsel ilişki ve taciz skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz mart ayında ülke basınına yansıyan belgelerde, milletvekillerinin parlamento binasında bulunan toplantı odalarında cinsel birliktelik yaşadıkları belirlenmişti.
TACİZ OLAYLARINA YENİSİ EKLENDİ
Buna göre dört üst düzey hükümet görevlisi, zaman zaman toplantı odalarında bir araya gelip cinsel birliktelik yaşamış, bu anların görüntüleriyse Facebook üzerinde kurulan gruplarda paylaşılmıştı.
Skandalın kamuoyuna yansımasının ardından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gerçekleşen eylemleri kınamıştı. Yaptığı açıklamada "Yayınlanan raporlar iğrenç ve mide bulandırıcı. Böyle bir olay kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanan Morrison, "Hükümetim, bu iddiaların merkezindeki isimleri belirledi ve işlerine derhal son verildi." diyerek parlamento personelinden de özür dilemişti.
Bu skandalı yankıları sürerken bu kez yeni bir iddia, ülke gündemine bomba gibi oturdu. İktidardaki Liberal Parti eski milletvekili Julia Banks, yayınladığı anı kitabında hükümet içinde tacizlerin bilinen bir gerçek olduğunu ileri sürdü.
Banks, 2017 yılında gerçekleşen bir olayda, günümüzde halen hükümette görev yapan bir erkek milletvekili tarafından tacize uğradığını açıkladı.
Parlamentoda yapılacak bir gece oylamasını beklediği sırada, ismini vermediği erkek milletvekilinin yanına gelip oturduğunu söyleyen Banks, bu kişinin önce elini kendi bacağına koyduğunu söyledi. El hareketlerini uygunsuz bir biçimde artıran milletvekiline tepki gösteren Banks, hükümet binası içinde yaşadığı bu olayın kendisinde büyük bir travma yarattığını söyledi.