Avustralya hükümetinde taciz skandalı! Kadın vekilden şok suçlama

Avustralya'da hükümet içinde yaşanan cinsel ilişki ve taciz skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz mart ayında ülke basınına yansıyan belgelerde, milletvekillerinin parlamento binasında bulunan toplantı odalarında cinsel birliktelik yaşadıkları belirlenmişti.

TACİZ OLAYLARINA YENİSİ EKLENDİ

Buna göre dört üst düzey hükümet görevlisi, zaman zaman toplantı odalarında bir araya gelip cinsel birliktelik yaşamış, bu anların görüntüleriyse Facebook üzerinde kurulan gruplarda paylaşılmıştı.

Skandalın kamuoyuna yansımasının ardından açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gerçekleşen eylemleri kınamıştı. Yaptığı açıklamada "Yayınlanan raporlar iğrenç ve mide bulandırıcı. Böyle bir olay kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullanan Morrison, "Hükümetim, bu iddiaların merkezindeki isimleri belirledi ve işlerine derhal son verildi." diyerek parlamento personelinden de özür dilemişti.