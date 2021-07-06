Hollanda bu olayı konuşuyor! Mafya haberleriyle tanınan gazeteci Peter R. de Vries'e silahlı saldırı

Tanıkların anlatımına göre; De Vries, Leidseplein Meydanı yakınlarında bulunan RTL Boulevard stüdyolarından çıkıp arabasına giderken vuruldu. Hollandalı gazetecinin yerel saatle 18.30'da program yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada, De Vries'ın yüzü kanlar içinde yansıtan videolar yer aldı. Görüntülerde sırt üstü yatan De Vries'ın yüzü açık bir şekilde seçilebiliyor.