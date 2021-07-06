İngiltere'de milletvekilinden sert çıkış! Hz. Muhammed’e yapılan saygısızlığı böyle eleştirdi

Ünlü İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw'ın Hz. Muhammed hakkında kullandığı "O bu dünyaya adım atan açık ara en dikkat çekici şahsiyetti" ifadelerini kullanan Shah, Hz. Muhammed hakkında yapılan karikatürleri de eleştirdi. Shah, "Bu sadece karikatürdü diyenlere bunlar da sadece heykel demeyeceğim. Bu sadece çizgi film ya da heykel değil. Bizim için çok daha fazlasını temsil ve ifade ederler." dedi.

Yasayla Oliver Cromwell ve Churchill gibi laik ve politik şahsiyetler söz konusu olduğunda kamu düzeninin ve duygusal zararın muhafaza edileceğini kaydeden Shah, ancak bu hassasiyetin modern İngiltere'deki birçok insanın kalbinde olan Hz. Muhammed, Musa, İsa, Raam, Buda, Guru Nanak gibi dini şahsiyetler için geçerli olmayacağını belirtti.