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Giriş Tarihi: 7.7.2021 01:20

İran silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı

AA
İran silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı

İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibabadi, nükleer teknolojinin gelişmiş bir türü olan silisit uranyum yakıtının üretimine başladıklarını bildirdi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Garibabadi gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum metali üretmeye başlamasıyla ilgili bilgi verdi.

Garibabadi, İran Atom Enerjisi Kurumunun, Tahran'daki reaktörde kullanılmak üzere silisit uranyum yakıtının üretimine başlayacağıyla ilgili planını 9 gün önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bildirdiğini ve bu programın zaman kaybedilmeden hayata geçirildiğini ifade etti.

Silisit uranyum yakıtının modern bir nükleer yakıt türü olduğunu ve sayılı ülkelerin bu teknolojiye sahip bulunduğunu belirten Garibabadi, bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarının 3 ay önce doğal uranyum ile başladığını ve gelinen aşamada yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum ile silisit uranyum yakıtının üretimine başlandığını kaydetti.

Nükleer anlaşma İran'ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor. Uzmanlar, metal uranyumu, nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.

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İran silisit uranyum yakıtının üretimine başladığını açıkladı
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